الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تقنيات متطورة

أبوظبي (وام)

يستعرض الأرشيف والمكتبة الوطنية، عبر منصته في فعاليات الكونجرس العالمي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي انطلقت فعالياته، أمس، عدداً من الأنظمة والتقنيات المتطورة الإلكترونية في مجال الأرشفة وإدارة الوثائق، وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر «الإنترنت» والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه. واستعرض جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية أمام الزائرين محطات في تاريخ الأرشيف والمكتبة الوطنية بشكل موجز، وأبرز المشاريع، وآخر التقنيات الحديثة المتوافرة، وآليات وسبل استخدام تقنيات «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والحفظ الإلكتروني في مجال تنظيم الوثائق والأرشيف، ودورها في التغلب على التحديات وتسهيل البحث في الوقت المناسب.

تطور وتوسع

أكد عبدالعزيز سالم العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، جهود الأرشيف نحو التطور والتوسع في مجال الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الأرشيف من خلال مشاركته في فعاليات الكونجرس المجلس العالمي الدولي للأرشيف يستعرض «الموقع الإلكتروني» للأرشيف الذي تم إطلاقه وتحديثه وتطويره مؤخراً، حيث يقدم آخر الأخبار وأهم الفعاليات الخاصة بالأرشيف والمكتبة الوطنية في جميع المجالات، بجانب دوره الحيوي في حفظ ذاكرة الوطن، والتيسير للباحثين والأكاديميين وجمهور المستفيدين في الوصول إلى خدماته الريادية.

ولفت إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يحرص على الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة في حفظ التراث الإماراتي العريق، وإتاحة الفرصة أمام العالم ليطلع عليه.. فقد أطلق خلال مشاركته في معرض الكونجرس الدولي للأرشيف أبوظبي تقنية «رقمنة الإصدارات»، وهي إصدارات ورقية للأرشيف تم تحويلها إلى إصدارات إلكترونية، وسيتم إدراجها قريباً خلال على التطبيق الرسمي للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي سيتم إطلاقه قريباً، كما ستكون متوافرة على المتاجر الإلكترونية، مثل منصات «أمازون»، مشيراً إلى أنها تتيح للباحث والأكاديمي والطالب وعامة الناس الوصول إلى هذه الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بشكل عام والاستفادة منها.

منصة البحث المركزي

ذكر عبدالعزيز سالم العميم، أنه خلال مشاركتنا في الكونجرس تستعرض «منصة البحث المركزي»، وهي عبارة عن منصة تربط كل أنظمة إدارة المحتوى في نظام واحد وبوابة واحدة، حتى يتمكن الباحث المؤرشف من الرجوع لها، ويبحث في أنظمتها الداخلية الموجودة حسب الصلاحيات لكل باحث أو مؤرشف. وذكر أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يهتم بالذكاء الاصطناعي وأهميته في عالم الأرشفة والتوثيق، فقد أطلق خلال مشاركته في كونجرس أبوظبي 2023 منصة «البحث بالصورة المشابهة»، أو البحث بالوجوه والأشكال وتطبيقها على جميع أنظمة إدارة المحتوى للأرشيف، ومن خلال ذلك وصلنا إلى نتائج مرضية جداً، مشيراً إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يسعى من ذلك إلى التسهيل على المؤرشف الباحث في الرجوع للمعلومات بسهولة وباختصار الوقت، والحصول على نتائج دقيقة تسهل البحث.

مشروع تقنيات بيكل

كما أطلق جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف «مشروع تقنيات بيكل»، أحد مشاريع الحفظ الرقمي طويل الأمد للوثائق والتقنيات الحديثة في مجال حفظ ذاكرة الوطن. ويشهد «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023» الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر 2023 تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، عدداً من الورش والجلسات المتعلقة بمجال البيانات والمعلومات والأرشيف، لا سيما التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي أصبح من المُمَكّنات الأساسية لنجاح قطاعات إدارة المعلومات، ودعم الاستثمار الفعال في المعارف المتراكمة ومشاريع الاستدامة.

ويتناول الكونجرس في إحدى جلساته موضوع أثر التطور التكنولوجي على الممارسات الأرشيفية ومستقبل مهنة الأرشيف، إذ تتطرق لمواضيع الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة والتحول الرقمي والحفظ الإلكتروني في المدى الطويل، مما سيمكن المشاركين المعنيين بمجال إدارة الوثائق والأرشيف والمنتسبين إلى المجالات ذات الصلة، مثل تقنية المعلومات، الجودة والتميز والقانون، ومتخذي القرارات والباحثين والجمهور.. الاطلاع على التطورات والدراسات المتعلقة بتلك المواضيع.