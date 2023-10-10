«الدولي للأرشيف» يشيد بجهود الإمارات في حفظ ذاكرة الوطن

أبوظبي (وام)

أشاد كارلوس سيرانو فاسكيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للأرشيف، باستضافة أبوظبي لفعاليات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023» الذي انطلق أمس تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة».

وقال كارلوس سيرانو فاسكيز، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الكونجرس يعد فرصة لقطاع الأرشيف العالمي لمشاركة الأفكار المبتكرة والبحوث وإتاحة المجال أمام الخبراء من التخصصات ذات الصلة والمرتبطة بالقطاع للانضمام إلى المناقشات التي تشهدها الفعالية الرائدة، كما سيوفر منصة ترحيبية لإقامة علاقات مباشرة مع الأطراف الرئيسة في الشرق الأوسط.

وثمن دور دولة الإمارات والأرشيف الوطني الإماراتي بحفظ الوثائق المهمة المعنية بتاريخ الدولة ليصل إلى الأجيال القادمة ليكون شاهداً على ذاكرة الوطن.

وقال: هذه المرة الأولى في الشرق الأوسط التي يتم فيها عقد الكونجرس منذ 19 عاماً، وهذا يعتبر حدثاً استثنائياً ناجحاً حيث تجتمع فيه المتعة والتراث الثقافي، كما يعد فرصة كبيرة لي ولجميع المشاركين من مختلف دول العالم ممن حضروا إلى أبوظبي لمناقشة الجوانب المتعلقة بالأرشفة وجمع المحفوظات والسجلات الرقمية وإجراء محادثة حول السلام والتسامح وحول التقنيات الناشئة وجميع المواضيع الأخرى الموجودة في وسط المجتمع المعاصر.

وأضاف: «يمكن لجميع الزائرين للمؤتمر الاستفادة من تواجد الخبراء والمختصين والمسؤولين عن الأرشفة ومديري السجلات الذين يعملون من أجل الحفظ الفعال للأرشيف واستخدامه، كما يمكنهم الاستفادة من حلقات النقاش وورش العمل التي نقوم بتطويرها خلال الأسبوع بأكمله. كما ستكون هناك أيضاً فعاليات كثيرة من ضمنها هاكاثون الأرشفة ومنتدى للشباب، وهناك الكثير من الأنشطة، وأنا متأكد من أنه يمكن للجميع الاستفادة من جميع خبراء المعرفة والخبرات التي تتم مشاركتها في هذا المؤتمر». وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة المنظمة للحدث لدورهم في إنجاح هذه الدورة التي تعد الأكبر في تاريخ الكونجرس ولإتاحة الفرصة للمشاركين في التفكير بمهنة الأرشفة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنيين والمؤسسات المشاركة في إدارة الأرشيف، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر حافزاً نحو تطوير الأرشفة وحفظ المعلومات وسهولة الوصول إليها.