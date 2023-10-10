شرطة أبوظبي تشارك في «الدولي للأرشيف 2023»

أبوظبي (وام)

شاركت شرطة أبوظبي في ورش عمل وجلسات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023، واستعرضت آلية توثيق وأرشفة كنوزها المعرفية التاريخية والرقمية ضمن منصتها في المعرض. وحضر افتتاح أعمال كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وقام بجولة في المعرض المصاحب واطلع على منصة شرطة أبوظبي وما تعرضه من مقتنيات وصور قديمة تبرز إرثها التاريخي منذ التأسيس في عام 1957.

وأوضح العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، أن المنصة تعرض مقتنيات وصوراً ووثائق تاريخية عن شرطة أبوظبي وتبرز موروثها التاريخي ودورها المهم في حفظ الأمن واستقراره بالمنطقة. وأشار إلى أن المنصة تعرض أيضاً العدد الأول لمجلة الشرطة الذي صدر في عام 1970 إلى جانب جهودها في استخدام أساليب مبتكرة لأرشفة تسلسل الأرقام العسكرية القديمة والبطاقات العسكرية وحفظها، وتوثيق المقابلات مع رجال الشرطة القدامى والصور القديمة للمباني التي تقف شاهداً على مسيرتها الأمنية التاريخية والريادية.

وقال المقدم هزاع محمد بن رفيع، رئيس قسم التوثيق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني، إن الكونجرس العالمي للأرشيف نجح في توفير منصة للحوار والتواصل بين كوكبة من خبراء القطاع الأرشيفي وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم.

وذكر أن إدارة الإعلام الأمني وظّفت تقنيات الأرشفة الإلكترونية ورقمنة المواد الإعلامية عن طريق تقنيات المعلومات بشكل يضمن وجودها بشكل مفهرس ودقيق، حيث أسهمت في تطوير العمل وحققت العديد من النتائج من خلال الحفاظ على المواد والوصول السريع إلى المعلومات المؤرشفة رقمياً.