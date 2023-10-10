وزراء ومسؤولون: مرحلة جديدة من العلاقات بين الإمارات وجورجيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جورجيا والتي تُعد السادسة لدولة الإمارات، ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل، وتستهدف رفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 481 مليون دولار حالياً إلى أكثر من 1.5مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال معاليه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الاتفاقية- بحضور ليفان دافيتاشفيلي نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، وجمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وأحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، وباتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، ونائب وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا- إن توقيع الاتفاقية يُعد محطة مهمة ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين حول العالم، خصوصاً أن جورجيا تتمتع بموقع استراتيجي على خريطة التجارة الدولية، ما يتيح نافذة جديدة للصادرات والشركات الإماراتية للنمو والتوسع، كما أن جورجيا لديها آفاق اقتصادية واعدة للتطور، ما يجعلها جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال معاليه: «تجمع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا دولتين تتمتعان بنقاط متعددة للتكامل الاقتصادي، فكلا البلدين يمتلك اقتصادات حيوية سريعة النمو، ويشتركان في رؤية مماثلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع سياسات تحفز الأعمال التجارية والاستثمارية».

وأضاف الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا ستعمل على تعزيز النمو المستدام في الدولتين، وستخلق المزيد من فرص الشراكة والتعاون البناء بين القطاع الخاص في الجانبين.

آفاق جديدة

من جانبه، قال ليفان دافيتاشفيلي، إن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا في ثلاث جولات، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين وتوافر الرغبة المشتركة من الطرفين لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بالفعل، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة أساس متين لمزيد من تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأضاف: الاتفاقية تشكل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، حيث تغطي مجالات التجارة في السلع والخدمات، بما يسهل دخول المنتجات الجورجية، وزيادة الصادرات إلى دولة الإمارات مع الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الاتفاقية، وتشكل فرصة أيضاً للشركات الإماراتية للتوسع في جورجيا والانطلاق منها إلى العديد من أسواق الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع جورجيا بمجموع سكان يعادل نحو ثلث سكان العالم.

مرحلة جديدة

بدوره، أكد جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن الاتفاقية تؤسس إلى مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعد بمثابة شهادة لطموح البلدين بشأن توفير نمو مستدام، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاقية في غضون أشهر قليلة ولم تستغرق سوى ثلاث جولات من المفاوضات فقط بدأت في سبتمبر 2022 وانتهت في مارس 2023، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة للبدين في تعزيز وترسيخ التعاون المشترك.

وأوضح أن الاتفاقية تفتح آفاقاً من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة أمام القطاع الخاص في البلدين، خاصة بعد أن غطت جوانب عديدة في مجالات مختلفة، كالملكية الفكرية وتجارة الخدمات، ووضعت إطاراً قانونياً لضمان وصول سلع البلدين إلى الأسواق بطرق ميسرة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة زخماً قوياً في التجارة بين البلدين.

تعزيز العلاقات

بدوره، قال أحمد إبراهيم النعيمي، سفير الدولة لدى جورجيا، إن الوصول إلى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد تتويجاً للعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجورجيا والتي تحظى بدعم كبير من قيادة البلدين، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز نمو الاستثمارات الإماراتية القائمة في جورجيا وتسريع الانتقال بالتبادل التجاري بين البلدين إلى مرحلة متقدمة.