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محمد بن راشد: دبي تواصل تعزيز مكانتها الاستثمارية العالمية

محمد بن راشد خلال استقباله عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمسؤولين بحضور مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد وأحمد بن سعيد ومنصور بن محمد (الصور من وام)
11 أكتوبر 2023 01:56

دبي (الاتحاد)
أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة المثمرة والمتينة التي تجمع بين دبي ومجتمع الأعمال والاستثمار، من شركات وطنية ومستثمرين ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم، مؤكداً سموه، أن هذه الشراكة النموذجية تعكس أولويات النهج الاقتصادي لدبي الذي ترجمته أجندتها الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة، انطلاقاً من أهداف طموحة لترسيخ مكانتها محركاً اقتصادياً عالمياً رئيساً، وعاصمة للتجارة والاستثمارات العالمية، ومحوراً رئيساً لاستقطاب الشركات العالمية الباحثة عن فرص النمو والازدهار من حول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عدداً من رجال الأعمال والدبلوماسيين، وذلك في قصر زعبيل بدبي، في إطار المجلس الأسبوعي لسموه.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على استحداث المزيد من المقومات التي تكفل تحقيق نموذج متميز وراسخ لتكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص الذي يشكل إحدى دعائم الازدهار الذي حققته دبي في مختلف القطاعات التنموية، بهدف الإسهام في إيجاد مستقبل أفضل للجميع، في ضوء التزام دبي بتوفير البيئة الداعمة للاستثمار والأعمال التي تستند إلى أعلى مستويات الأمان والشفافية بأطر تشريعية واضحة وهياكل تنظيمية مدروسة بعناية، وفق أرقى المعايير العالمية، لتحافظ على جاذبيتها بين أهم مراكز الاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.

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وقال سموه: إن «دبي ستواصل العمل على تعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية نموذجية استناداً إلى قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة ومميزات رئيسية، في مقدمتها الشراكة الفاعلة مع صُنّاع المستقبل حول العالم، والأطر التشريعية المرنة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، إلى جانب مجموعة من الضمانات التي تكفل ثقة المستثمرين وتطلعاتهم لتحقيق النجاح لمشروعاتهم وأعمالهم، وبما يضمن أيضاً مستقبلاً أكثر ازدهاراً للاستثمار في دبي، وتحقيق طموحات غايتها الريادة العالمية لها في القطاعات كافة».

حضر اللقاء؛ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

 

محمد بن راشد
الإمارات
دبي
مجلس الوزراء
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