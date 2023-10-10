بدور القاسمي: نتطلّع إلى مستقبل ريادي

الشارقة (الاتحاد)

ترأست الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجمع الذي تم تشكيله بموجب المرسوم الأميري رقم 48 لعام 2023 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويضم نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات، والأكاديميين، والمبتكرين، ورواد الأعمال، وخبراء مشهد الصناعة والأعمال من جميع أرجاء المنطقة.

ورحبت الشيخة بدور القاسمي بأعضاء مجلس إدارة المجمع وشكرتهم على قبول تعيينهم في مناصبهم، وبدأ الاجتماع بعرض مفصّل قدّمه حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حول تاريخ المجمع ومكانته الحالية، وشهد الاجتماع نقاشات حول وضع وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز دور المجمع في دعم رؤية إمارة الشارقة وأهدافها الرامية إلى ترسيخ مكانتها وريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا المستدامة، والابتكار، والبحث، والتطوير.

وحول الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجمع، قالت الشيخة بدور القاسمي: «سعدت بلقاء مجلس إدارة المجمع والعمل معهم على تعزيز الأثر الاستراتيجي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومدى ونطاق عمله، وأثمّن جميع المساهمات التي قدّمها أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعنا الأول». وأضافت: «ونحن نتطلّع إلى مستقبل ريادي، أثق بأن مجلس الإدارة سيكون داعماً كبيراً لخطوات ومسيرة المجمع على المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية كافة. وأعتقد أن أمامنا فرصة كبيرة للاستفادة من معارف ومهارات وخبرات ورؤى الأعضاء، وأؤمن بأننا معاً سنكون قادرين على تعزيز حجم مساهمة المجمع في ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والتكنولوجياً، وأتطلّع إلى لقاء أعضاء مجلس الإدارة مجدداً في المستقبل لمتابعة النقاشات المثمرة والهادفة التي أجريناها اليوم». وقامت الشيخة بدور القاسمي، يرافقها حسين المحمودي وأعضاء مجلس الإدارة، عقب انتهاء الاجتماع، بجولة في مبنى المجمع، وحضرت افتتاح أحدث مرافقه التكنولوجية «ماهر»، أول مركز بيانات مستدام لأنظمة الحوسبة السحابية عالية الأداء في منطقة الخليج، والمدعم بخوادم التبريد السائل.