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ولي عهد الفجيرة يكرّم الجهات الحكومية والموظفين المتميزين

محمد الشرقي خلال تكريم الجهات (وام)
11 أكتوبر 2023 01:55

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير منظومة الأداء في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة، وتعزيز دورها المباشر في رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسة والعاملين فيها. جاء ذلك خلال تكريم سموّه، المؤسسات والموظفين المتميزين الحاصلين على أعلى تقييم في في نتائج عام 2022 لبرنامج المتسوق السري بحكومة الفجيرة.
ولفت سموّه، إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمُمكّنات العمل الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوجيهات سموّه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير التي تواكب رؤية الدولة ومؤشراتها التنافسية العالمية في هذا القطاع الحيوي. وأشاد سموّه، بالأداء المتميز للمؤسسات في تقديم أفضل مستويات العمل والخدمات، كما هنّأ سموه الموظفين الحاصلين على أعلى تقييم في الأداء حسب تقرير برنامج المتسوق السري. وكرّم سموه كلاً من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية لحصولها على المركز الأول، ودائرة الموارد البشرية التي فازت كأكثر جهة حكومية تطوراً، وبلدية دبا الفجيرة كأكثر جهة حكومية تطوراً في الموقع الإلكتروني. 
وفي فئة الموظفين، حصلت نادية سعيد الخزيمي وأسماء سعيد السماحي من بلدية دبا على تقييم أفضل موظف اتصال، وعبدالمجيد عبدالكريم البلوشي من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية كأفضل موظف اتصال، وهدى راشد المسماري من دائرة السياحة والآثار كأفضل موظف استقبال، ومحمد نصيب سعيد من بلدية الفجيرة كأفضل موظف استقبال، وأميرة علي الكندي من المنطقة الحرة كأفضل موظف خدمة، وفاطمة الذباحي من مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق كأفضل منسقة.
الحضور
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس برنامج المتسوق السري، وخالد عبدالله الوعل المشرف العام على البرنامج.

الفجيرة
ولي عهد الفجيرة
محمد بن حمد بن محمد الشرقي
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