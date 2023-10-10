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سفير المكسيك يثني على دور الإمارات في مواجهة التغير المناخي

سفير المكسيك يثني على دور الإمارات في مواجهة التغير المناخي
11 أكتوبر 2023 01:55

أبوظبي (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أثنى لويس ألفونسو دي ألبا، سفير المكسيك لدى الدولة، على دور الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل المناخي ومواجهة تحدياته، وذلك في ضوء استضافتها المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، مؤكداً دعم بلاده لرئاسة المؤتمر في إطار الاستعدادات الجارية في هذا الصدد، وعبر عن استعدادها لمشاركة خبراتها السابقة في تنظيم هذا الحدث.
واعتبر سفير المكسيك، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، مدينة «إكسبو دبي» مقراً مثالياً لاستضافة المؤتمر، وأعرب عن ثقته في قدرة الإمارات على إنجاز مهمتها، نظراً لامتلاكها المكان المناسب والإرادة والمعرفة. 
وقال: إن «COP28» يجب أن يشجع الجميع على العمل بسرعة أكبر وتقديم الحوافز اللازمة للأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء انعقاد هذا الحدث العالمي. وأضاف: إن دول العالم تنظر إلى الإمارات بوصفها مثالاً يحتذى به في الدعوة إلى العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي، إلى جانب دعم الآخرين من خلال استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. 
وأشار إلى تخصيص الإمارات جانباً من نقاشات المؤتمر للأمور المتعلقة بصناعة النفط والغاز التي توقع أن تسهم في طرح حلول لمكافحة تغير المناخ هذا العام.

المكسيك
الإمارات
التغير المناخي
الأمم المتحدة
COP28
مؤتمر الأطراف
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