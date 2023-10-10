«تنفيذي الشارقة» يناقش موضوعات العمل الحكومي في الإمارة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بالقطاعات كافة، وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وناقش المجلس منظومة إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية التي تقوم بها الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، والتي تعنى بالمجالات كافة المتعلقة باختصاصاتها وأثرها على المجتمع، ووجه المجلس بالعمل على توحيد الجهود وحوكمة الدراسات وتحكيمها لتكون ضمن المنهجيات الإحصائية المعتمدة والموصى بها عالمياً، مما يدعم اتخاذ القرار في حكومة الشارقة.