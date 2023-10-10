عمار النعيمي: «انتخابات الوطني» تعزز مسيرة التمكين

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد حاضراً باهراً تزدهر فيه الثقافة الانتخابية والمشاركة المجتمعية في العملية السياسية لدولة الاتحاد، وحظيت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في دورتها الخامسة، بأهمية ومتابعة كبيرة داخلياً وخارجياً في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة بتعزيز دور المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، وترسيخ مسيرة العمل البرلماني في الإمارات.

وقال سمو ولي عهد عجمان: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص على استكمال مسيرة التمكين التي أطلقها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، «طيب الله ثراه»، لتفعيل دور المجلس، ومشاركته في عملية صنع القرار، وعلى تأكيد نهج الشورى الذي تتبعه الإمارات وشفافية العلاقة بين الحاكم والمواطنين، لتعزيز مسيرة التنمية والرخاء والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في ديوان الحاكم، الفائزين عن إمارة عجمان، ماجد محمد المزروعي، وعائشة إبراهيم المري.