حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة، برئاسة الدكتور منصور محمد بن نصّار المستشار القانوني -رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعضوية كل من: اللواء سيف محمد الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والمستشار عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.