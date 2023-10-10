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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل لدى الدولة

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل لدى الدولة
11 أكتوبر 2023 01:55

أبوظبي(وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة في ديوان عام الوزارة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. من جانبه، أعرب سفير جمهورية البرازيل الاتحادية الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

الإمارات
وزارة الخارجية
البرازيل
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