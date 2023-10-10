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علوم الدار

«الإمارات للدراسات» يستقبل وفداً من بنغلاديش

جانب من زيارة الوفد (من المصدر)
11 أكتوبر 2023 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مكتبه بمقرّ المركز في أبوظبي، مؤخراً، شاه أحمد شفيع، مدير عام أكاديمية الخدمة الخارجية التابعة لكلية الدفاع الوطني بجمهورية بنغلاديش، والوفد المرافق له.
جاءت هذه الزيارة في سياق تعزيز التواصل بين المركز وأكاديمية الخدمة الخارجية التابعة لكلية الدفاع الوطني في بنغلاديش، وسعي المركز إلى توطيد علاقات التعاون العلمي والبحثي مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي، وكيفية تعزيز أواصره خلال الفترة المقبلة، من خلال تبادل الخبرات في مجالات الاهتمام المشترك.
ورحّب النعيمي، في بداية اللقاء، بالوفد الزائر، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بنغلاديش، مشيراً إلى أن هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الصديقتين، مشيداً بما وصلت إليه علاقتهما الثنائية من تطوّر وازدهار، في ضَوء اهتمام قادة البلدين وحرصهم على تعزيز هذه العلاقات.
وقال النعيمي: إن هناك أهمية لترسيخ التعاون الثنائي بين المركز وأكاديمية الخدمة الخارجية في مجال البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، على النحو الذي يوفر فهماً أعمق للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة والعالم؛ ويثري عملية إنتاج الدراسات والبحوث العلمية الرصينة، ما يسهم في دعم عملية صنع القرار في الدولتين.
من جانبه، عبَّر شاه أحمد شفيع عن تطلّعه إلى تعزيز التعاون بين المركز وأكاديمية الخدمة الخارجية، مشيراً إلى أن هناك مجالات عدة يمكن أن تكون محل تعاون مشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، مضيفاً تقديره للدور الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مجال إنتاج المعرفة وخدمة المجتمع ودعم عملية صنع القرار.
عرض تعريفي
حضر الوفد الزائر عرضاً تعريفياً عن المركز وقطاعاته المختلفة، ثم قام بجولة في مكتبة اتحاد الإمارات؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدمها، حيث أبدى إعجابه بما تضمُّه من وثائق ومصادر وموسوعات معرفية متنوعة، مُشيدًا باستخدامها أحدث التقنيات في مجال المكتبات والمعارف.

 

سلطان محمد النعيمي
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
أبوظبي
بنغلاديش
الإمارات
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