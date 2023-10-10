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استئناف تشغيل حافلات القرية العالمية

استئناف تشغيل حافلات القرية العالمية
11 أكتوبر 2023 01:53

دبي  (وام) 

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تستأنف هيئة الطرق والمواصلات في دبي 18 أكتوبر الجاري تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد. وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، إن الحافلات سَتعمل مع انطلاق الموسم الجديد للقرية، لنقل الزوار والسيّاح من وإلى القرية العالمية.. والخطوط الأربعة للحافلات هي: (102) من محطة حافلات الراشدية، و(103) من محطة حافلات الاتحاد، و(104) من محطة حافلات الغبيبة، و(106)  من محطة حافلات مول الإمارات، وتبلغ تعرفة الرحلة الواحدة في حافلات القرية العالمية (10) دراهم.. وقال بهروزيان: «تستأنفُ الهيئة كذلك تشغيل الرحلات السياحية على متن عبرتين داخل القرية تعملان بالطاقة الكهربائية لخدمة الضيوف».

القرية العالمية
هيئة الطرق والمواصلات
دبي
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