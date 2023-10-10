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بلدية أبوظبي تعزز استخدام المواد صديقة البيئة

بلدية أبوظبي تعزز استخدام المواد صديقة البيئة
11 أكتوبر 2023 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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مواكبةً لعام الاستدامة، وتشجيعاً لموظفيها على استخدام مواد صديقة للبيئة، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة تعريفية تثقيفية بعنوان «حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة»، بهدف رفع مستوى وعي الموظفين بشأن تقليل النفايات والمواد ذات الاستخدام الواحد، وتضمنت الورشة شرحاً مفصلاً حول مفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقها للحفاظ على البيئة من خلال نشر ثقافة استخدام المواد الصديقة للبيئة، وحثت الموظفين على تقليل النفايات ومواد الاستخدام الواحد، والتحول إلى بدائل متعددة الاستخدامات وذات أثر بيئي أقل. واستعرضت الورشة دليل الجهات الحكومية في أبوظبي المتعلق بالمواد المستخدمة لمرة واحدة، وما يتضمنه من إجراءات يجب اتباعها لتحقيق الأهداف المرجوة.

بلدية أبوظبي
أبوظبي
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