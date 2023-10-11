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حاكم عجمان يستقبل القنصل القطري

حاكم عجمان يستقبل القنصل القطري
11 أكتوبر 2023 11:50

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، في ديوان الحاكم اليوم ، سعيد بن علي الهاجري القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء بالقنصل العام لدولة قطر.. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله الجديد، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

من جانبه أعرب القنصل العام القطري، عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده .. مشيدا بالعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في المجالات كافة.

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حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وحمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم، و

ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
قطر
حاكم عجمان
دبي
الإمارات الشمالية
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