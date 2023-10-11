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علوم الدار

"برجيل القابضة" تطلق عيادة متنقلة لفحوصات سرطان الثدي

"برجيل القابضة" تطلق عيادة متنقلة لفحوصات سرطان الثدي
11 أكتوبر 2023 15:04

أطلقت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لشركة برجيل القابضة، سلسلة من الفحوصات الطبية المجانية والمحاضرات التوعية بمنشآتها في الدولة طوال شهر أكتوبر، بهدف رفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وتعزيز الكشف المبكر .

وتحتفل المستشفيات بالشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي من خلال حملة هادفة تسمى "قوة اللون الوردي" التي تهدف إلى الوصول إلى النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 40 عاما أو ضمن الفئة المعرضة لخطر الإصابة ما يجعل الفحوصات أكثر سهولة ويُسر.

وكجزء من الحملة؛ تتنقل عيادة الفحص المتنقلة (شاحنة تصوير الثدي بأشعة الماموجرام) التابعة لبرجيل داخل مدينة أبوظبي والعين خلال الشهر الوردي وتتوقف في مواقع مختلفة لتقديم فحوصات طبية مجانية لسرطان الثدي حيث يقوم الفريق الطبي في هذه العيادة المتنقلة بتقديم التثقيف والتوعية الأساسية حول سرطان الثدي للنساء مع التركيز على أهمية الفحوصات الذاتية وأهمية تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) نظراً لدقتها في الكشف عن الإصابة، كما ستوفر الشاحنة طوال الشهر فحوصات سرطان الثدي للنساء مجانا في مواقع مختلفة تشمل ديرفيلدز مول وجزيرة الحديريات وحديقة أم الإمارات وغيرها من المواقع الحيوية.

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وتتعاون المرافق التابعة لشركة برجيل القابضة أيضا مع العديد من الشركات والهيئات الحكومية لإدارة العديد من جلسات التوعية من قبل خبراء طبيين في الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية خلال هذا الشهر.

وأكدت الدكتورة نهاد عبد الرزاق كاظم البستكي استشارية الأشعة التشخيصية والتداخلية للثدي في مدينة برجيل الطبية، أهمية إجراء الفحوصات المنتظمة باعتبار أن الكشف المبكر هو مفتاح العلاج الناجح لسرطان الثدي فيما يعتبر تصوير الثدي بالأشعة السينية (الماموجرام) هو وسيلة آمنة وفعالة للكشف عن التشوهات في أنسجة الثدي قبل أن تصبح مهددة للحياة.

وأوضح البروفيسور حميد الشامسي استشاري ومدير خدمات الأورام في شركة برجيل القابضة أن سرطان الثدي يعتبر أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في جميع أنحاء العالم ومن أهم علاماته وأعراضه زيادة كتلة الثدي أو سماكته والتغير في حجمه أو شكله أو مظهره وإفرازات غير طبيعية من الحلمة وعند ملاحظة هذه الأعراض من المهم طلب الإستشارة الطبية السريعة فعلى الرغم من أن سرطان الثدي يمكن أن يظهر في أي عمر إلا أنه يؤثر في الغالب على النساء ما بعد عمر الـ 40 عاما لذلك فإن الإكتشاف المبكر من خلال الفحوصات المنتظمة يمكن أن يحسن بشكل كبير معدلات البقاء على قيد الحياة ولذلك يتم استخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي للثدي والموجات فوق الصوتية للثدي والخزعة والفحوصات السريرية للكشف عن التشوهات التي قد تشير إلى وجود السرطان.

 

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مستشفى برجيل
سرطان الثدي
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