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السفير الروسي: الكونجرس العالمي للإعلام يساهم في تشكيل صناعة الإعلام العالمية

تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
11 أكتوبر 2023 15:17

قال تيمور زابيروف، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، إن الكونجرس العالمي للإعلام الذي يقام سنويا في أبوظبي، يعد منصة دولية مهمة تقدم مساهمة كبيرة وفريدة في تشكيل صناعة الإعلام العالمية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن روسيا كانت ممثلة في الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الأولى العام الماضي بمؤسسات إعلامية وطنية مؤثرة مثل شبكة تلفزيون روسيا اليوم، ووكالتي أنباء تاس وسبوتنيك.

وأضاف أن إدارة هذه المؤسسات عقدت على هامش المؤتمر عددا من الاجتماعات المهمة وغيرها من الأنشطة.

وقال السفير " أثبت الكونجرس مكانته كمنصة مهمة لوسائل الإعلام الروسية لتعزيز وتنويع علاقاتها المهنية مع الشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف أن هناك تعاونا ديناميكيا ومثمرا بين مؤسسات الإعلام الروسية والإماراتية، بما في ذلك تعاون واعد للغاية مع وكالة أنباء الإمارات “وام” - سواء في الأطر الثنائية أو متعددة الأطراف.

وأشار سعادته إلى أن من أبرز الخطوات على هذا الطريق مشاركة وفد من وكالة أنباء الإمارات “وام” برئاسة المدير العام محمد جلال الريسي، في المؤتمر الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي" الذي عقد في ديسمبر الماضي في موسكو.

وقال السفير " نحن نعلق أهمية كبيرة على الحفاظ على الاتصالات الثنائية المنتظمة في المجال الإعلامي. أنا متأكد من أن مثل هذه الروابط ستوفر دافعا إيجابيا إضافيا لمزيد من النمو والإنجازات الجديدة في العديد من المجالات الأخرى للعلاقات الودية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة".

وأعرب سعادته عن تطلع روسيا إلى مشاركة نشطة لوكالات الأنباء والشركات الإعلامية الروسية في الكونجرس العالمي للإعلام في دورته الثانية هذا العام.

المصدر: وام
روسيا
الإعلام
ابوظبي
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