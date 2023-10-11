نهيان بن مبارك يزور جمال السويدي

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معالي الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم، بمكتبه في أبوظبي.

وتم خلال اللقاء، استعراض المجالات الثقافية والعلمية ودور التسامح والتعايش في تعزيزها لدى الشعوب.

وأهدى الدكتور جمال السويدي نسخة من كتابه الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، الذي أشاد بالكتاب ومسيرة وإنجازات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، على الأصعدة، كافة.

وقال الدكتور السويدي إنه يعتبر كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» الإصدار الأهم في حياته البحثية والفكرية على الإطلاق، وأهم كتاب في الأدبيات الإنسانية.

وأوضح، أن الكتاب يركّز على رؤى وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد متنوّع الموارد، لافتاً إلى أن الكتاب يتناول القيم الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويشرح كيف أصبحت دولة الإمارات عاصمة للتسامح العالمي.