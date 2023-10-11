"طرق دبي" تفتتح جسرين للمشاة لرفع مستوى السلامة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسرين للمشاة على شارع رأس الخور، وذلك ضمن مشروع تنفيذ 7 جسور مشاة أعلنتها مطلع العام 2023.

ويأتي إنجاز الجسرين تأكيداً على استمرار مشاريع الطرق في الهيئة وحرصها على رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

وروعي في تنفيذ الجسرين الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمواقف للدراجات الهوائية.

وقال عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات " تعتبر الهيئة من الجهات الرائدة عالمياً في تحقيق السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق، ومستخدمي الدراجات الهوائية، وتعد جسور المشاة واحدة من مرافق الخدمات التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية".

ويربط الجسر الأول بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 أمتار للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية.

ويقع الجسر الثاني على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويضم الجسر غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وأضاف " تتوفر في جسور المشاة العديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها. ويتم اختيار مواقع جسور المشاة وفق عدة معايير، أهمها: المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث المشاة، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية والخاصة".