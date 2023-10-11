الجمعة 13 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"طرق دبي" تفتتح جسرين للمشاة لرفع مستوى السلامة المرورية

"طرق دبي" تفتتح جسرين للمشاة لرفع مستوى السلامة المرورية
11 أكتوبر 2023 17:15

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسرين للمشاة على شارع رأس الخور، وذلك ضمن مشروع تنفيذ 7 جسور مشاة أعلنتها مطلع العام 2023.

ويأتي إنجاز الجسرين تأكيداً على استمرار مشاريع الطرق في الهيئة وحرصها على رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

وروعي في تنفيذ الجسرين الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمواقف للدراجات الهوائية.

وقال عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات " تعتبر الهيئة من الجهات الرائدة عالمياً في تحقيق السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق، ومستخدمي الدراجات الهوائية، وتعد جسور المشاة واحدة من مرافق الخدمات التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية".

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا
تعاون بين «دفاع مدني دبي» وهيئة عالمية في «الإطفاء»

ويربط الجسر الأول بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 أمتار للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية.

ويقع الجسر الثاني على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويضم الجسر غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.

وأضاف " تتوفر في جسور المشاة العديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها. ويتم اختيار مواقع جسور المشاة وفق عدة معايير، أهمها: المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث المشاة، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية والخاصة".

المصدر: وام
السلامة المرورية
طرق دبي
دبي
آخر الأخبار
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
الرياضة
25 لاعباً في سباق «الفتى الذهبي»
اليوم 14:18
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
الرياضة
«النمور» يدخل مرحلة «الوديات»
اليوم 14:09
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اقتصاد
4.4 تريليون دولار رسملة البورصات العربية نهاية الأسبوع الماضي
اليوم 14:03
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة التنسيقية للدستور الغذائي الدولي
اليوم 13:40
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
علوم الدار
تعاون بين "التربية" و"أبوظبي للطفولة المبكرة" لدعم التعليم الأخضر
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©