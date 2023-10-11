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الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
11 أكتوبر 2023 17:34

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س… الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:54 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.

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وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:24 والمد الثاني عند الساعة 20:46 والجزر الأول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 02:51.

 

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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