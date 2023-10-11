نهيان بن مبارك يزور المنصة التفاعلية لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جناح مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشارك في فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. وتأتي هذه المشاركة لإدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في إطار استراتيجيتها لإطلاع الجمهور على المبادرات التراثية والثقافية، التي تمثل قيمة أدبية وفكرية تسهم في صون الموروث الشعبي الإماراتي وصون الهوية الوطنية، من خلال مجموعة من الإصدارات والمبادرات التابعة للمركز. وتتنوع الفعاليات الثقافية والتراثية التي تشهدها المنصة، لتقدم الفائدة لجميع الفئات، وليكون الجمهور أقرب وأكثر معرفة بتراث الوطن، ويستفيد من المبادرات والخدمات التي يقدمها المركز ومكتبته الوطنية، وفي مقدمتها إصداراته التي توثق تاريخ وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تشهد المنصة بث إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عدداً من برامجها، في تغطية لمشاركة الهيئات والمؤسسات الوطنية في هذا الحدث. وقالت فاطمة سيف بن حريز مديرة إدارة البحوث والدراسات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن استضافة الدولة للمرة الأولى على مستوى المنطقة هذا الحدث الأرشيفي الكبير، تمثل نقلة مهمة في تعزيز دور الأرشيف نظرًا لأهميته في حفظ وصون المعلومات وضمان الوصول إليها بالطريقة المثلى، الأمر الذي يعكس مدى حرص والتزام الدولة بحماية التراث الثقافي والمحافظة عليه، من خلال تسخير التكنولوجيا في هذا المجال. وأكدت حرص «المركز» على الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في مجالات الأرشيف وإدارة البيانات، الأمر الذي يمكنه من الاستفادة منها في حفظ الوثائق التاريخية القيمة التي يملكها، وتأمين سلامتها من التلف، من خلال أحدث الأفكار والتقنيات والوسائل المبتكرة.