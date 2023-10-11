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"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
11 أكتوبر 2023 18:21

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 43.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وذلك وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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