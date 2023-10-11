"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي: 43.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وذلك وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس".
#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 43.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 43.7 °C in Sweihan (Al Ain) at 14:30 UAE Local time. pic.twitter.com/qfIKZlD9Wc— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 11, 2023