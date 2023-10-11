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رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء هولندا
11 أكتوبر 2023 21:06

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي مارك روته رئيس وزراء هولندا، تناول علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزه، بما يخدم مصالحهما المتبادلة. كما بحث سموه ورئيس وزراء هولندا، جهود احتواء التصعيد في ظل تطورات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة، خاصة على المستوى الإنساني، مؤكدين أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين، وتجنيب تعريضهم للمزيد من المخاطر، بجانب تأمين ممرات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية، وشدد الجانبان في هذا السياق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل الذي يجنب المنطقة مزيداً من الأزمات التي تزعزع أمنها واستقرارها.

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