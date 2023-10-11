منصور بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية من أهم الأولويات

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي، معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي في دورته الخامسة، حيث اطلع سموه، خلال جولته في المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، على أحدث التقنيات المساعدة والمبادرات التي تسهم في تحسين جودة حياة الملايين من أصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط. وتفقّد سموه، خلال الزيارة التي رافقه فيها معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عدداً من أجنحة المعرض والذي اُختتمت أعمال دورته الخامسة اليوم بمشاركة أكثر من 250 شركة وعلامة تجارية دولية ومركزاً لإعادة التأهيل من أكثر من 50 دولة. واطلع سموه، خلال الجولة، على ما تقدمه الشركات العارضة من أحدث التقنيات والحلول التي تخدم أصحاب الهمم وتمكنهم من الانخراط بصورة إيجابية وفعالة في محيطهم المجتمعي، وتعينهم على الاضطلاع بأدوار مؤثرة وملموسة في المجتمع. وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، بالمنتجات والخدمات والحلول التقنية المدعومة بأحدث الابتكارات التي ضمها المعرض والمصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أصحاب الهمم، مؤكداً سموه أن الحدث يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لهذه الفئة المهمة من المجتمع، والسعي لتحفيز الحلول والمبادرات والأفكار التي تمنحهم فرصة ممارسة أدوارهم على الوجه الأكمل كأفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم. وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واضحة بشأن تمكين أصحاب الهمم، ومنحهم كافة المقومات التي تعينهم على المساهمة بصورة إيجابية في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما يعد من أهم أولويات العمل في دولة الإمارات على المستويات كافة المحلية والاتحادية.. ما يعكس الدور الرائد والنموذجي الذي تقوم به الدولة في توفير حياة كريمة لأصحاب الهمم وتحقيق الاندماج المجتمعي الكامل لهم ومنحهم الفرصة كاملة لأداء أدوارهم نحو وطنهم ومجتمعهم». وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد عند منصة هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث اطلع على سيارة الإسعاف الحسي المجهزة خصيصاً لخدمة أصحاب الهمم من ذوي طيف التوحد، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم كسيارة إسعاف صديقة لأطفال التوحد. واطلع سموه على طبيعة عمل السيارة التي صممت بعد دراسة التحديات التي تواجه المسعفين في الميدان عند التعامل الطارئ مع حالات التوحد من الأطفال لتخلق فرص استحداث خدمة إسعافيه متخصصة لهم نظراً لطبيعتهم الحركية التفاعلية مع من حولهم. كما زار سموه منصة القيادة العامة لشرطة دبي والتي شاركت في الحدث، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، حيث استمع إلى شرح حول أحدث حلولها الرقمية والتكنولوجية المبتكرة في إطار تعزيز جهودها الموجهّة لأصحاب الهمم، وما شملته المنصة من التقنيات والبرامج الذكية الداعمة لهم، بما في ذلك خدمة «مترجم لغة الإشارة الافتراضي»، في تطبيق شرطة دبي الذكي الذي يمكّن أصحاب الهمم من التعرف على خدمات شرطة دبي بلغة الإشارة، إلى جانب برنامج مترجم الشاشات الذكي، والمتوفر في مراكز الشرطة الذكية كافة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، وغيرها من الخدمات المصممة لخدمة هذه الفئة المجتمعية المهمة. كما زار سمو رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم في دبي جناح مؤسسة زايد العليا، حيث اطلع على الصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية العضوية التي ينتجها منتسبي المؤسسة في مزارعها. وفي ختام الزيارة، شاهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم سيارة صديقة لأصحاب الهمم تم تعديلها لأول مرة في دبي من قبل فريق من المهندسين الأستراليين، وتعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي مزودة بمصعد إلكتروني لحمل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الحركية إلى داخل السيارة. يُذكر أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي قد عُقدت أعماله خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، ويعد أكبر منصة متخصصة على مستوى الشرق الأوسط، لخدمة أكثر من 50 مليوناً من أصحاب الهمم يعيشون في مختلف دول المنطقة.