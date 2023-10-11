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علوم الدار

رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البرازيلي

رئيس الدولة يجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس البرازيلي
11 أكتوبر 2023 21:50

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة لويس إيناسيو لولا داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة.. اطمأن خلاله على صحته إثر العملية الجراحية التي أجراها فخامته مؤخراً متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

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من جانبه أعرب الرئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما..متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار. وتطرق الاتصال إلى علاقات البلدين وسبل تطويرها في إطار شراكتهما الإستراتيجية.. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم.. مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي العاجل للدفع تجاه التهدئة ووقف التصعيد في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.

المصدر: وام
الرئيس البرازيلي
رئيس الدولة
الإمارات
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