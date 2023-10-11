80 جامعة من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية تشارك فى معرض نجاح بدبي

شاركت 80 جامعة من أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية بما في ذلك الإمارات فى فعاليات معرض نجاح دبي، أكبر فعاليّة تعليميّة دوليّة سنويّة في دولة الإمارات، والتي تقام في مركز دبي التجاري العالمي حيث شهد المعرض تنظيم 30 ندوة، من ضمنها جلسات أسئلة وأجوبة مباشرة مع مجموعة من خبراء التعليم العالي المرموقين والتي تتناول مواضيعً متنوعة.

وجذب الحدث الذى اختتم أعماله أمس واستمر 3 أيام الآلاف من طلبة المدارس والجامعات الباحثين عن فرص تعلميّة مميّزة وبرامج أكاديميّة عالميّة المستوى في مجال التعليم العالي فيما يربط نجاح أكثر من 16000 من الطلبة من جميع أنحاء الدولة بالجامعات والكليات الرائدة حول العالم.

وشملت هذه الفعاليّة العريقة إرشادات شاملة حول مختلف جوانب التعليم العالي، بما في ذلك متطلبات الالتحاق بالجامعات، وكيفيّة الحصول على المنح الدراسية وطرق التمويل، وفرص التوظيف، وتقديم الطلبات بالأطر الصحيحة وغير ذلك.

وأكد الدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط وخدمات التعليم في وزارة التربية والتعليم الذى افتتح الحدث أن الوزارة حريصة على توفير أفضل المسارات التعليمية للطلبة وتوعيتهم بالفرص الواعدة في مستقبل التعليم والتعلم، وتمهيد الطريق أمامهم ليواصلوا رحلة التعلم في أرقى المؤسّسات التعليمية محليّاً وخارجيّاً مضيفا أن هذا الأمر يشكل هدفا استراتيجيا وأولوية لدى الوزارة بما يتماشى مع رؤية الدولة للخمسين المقبلة، لاسيما فيما يتصل بترسيخ منظومة تعليمية متكاملة وتطوير قطاع التعليم العالي، وتوفير الدعم الأكاديمي للطلبة، وكذلك ترسيخ مبدأ التعلّم مدى الحياة، بما يشكّل قاعدة ارتكاز لتحقيق مخرجات تعليميّة بجودة عالية، وضمانة لريادة دولة الإمارات في شتى المجالات العالميّة.

وأوضح المهيري أن الوزارة تشارك في معرض "نجاح" في دبي بنسخته الحالية، وذلك لتوثيق التعاون وفتح آفاق أكبر أمام الطلبة، للتعرف إلى مجالات الدراسة والمهن المطلوبة في سوق العمل، بما يلبّي طموحاتهم، لافتاً إلى أن المعرض يشكل فرصة سانحة للطلبة للاطلاع على ما يوفره القطاع التعليمي لتعزيز القرارات الأكاديمية للطالب حيث يشكل المعرض منصّة رائدة وداعمة لإبرازالفرص التعليميّة في الدولة.

وتهدف هذه الجلسات التي تُعقد تحت مظلة "منصّة مركز النجاح" إلى توعية الطلبة حول التخصّصات الحديثة والناشئة، بالإضافة إلى اطلاعهم على المجالات الحاليّة التي توفر آفاقاً وظيفية واعدة. كما يتم تزويد الطلبة المحتملين أيضاً بمجموعة واسعة من الأدوات والمعارف للتقدم بنجاح إلى أفضل الجامعات. وبالمثل، يعد منتدى مرشدي المدارس حدثاً بالغ الأهميّة حيث يوفّر لمرشدي المدارس فرصاًفريدة لتعزيز العلاقات الدائمة مع زملائهم المعلمين.

وتعتبر مجموعة المنح الدراسية وفرص المساعدات المالية المتاحة من عوامل الجذب الرئيسيّة الأخرى للطلبة وأولياء الأمور في المعرض، إلى جانب إرشادات الخبراء حول تقديم الطلبات بالأطر الصحيحة لجعلها تنال إعجاب لجان القبول.

وقالت ديمة السعدي، مديرة فعاليات نجاح في شركة إنفورما، الجهة المنظمة للحدث: "يكمن السبب الرئيسي وراء الإقبال المتزايد على المعرض بشكل مطرد عاماً بعد عام – كونه الحدث الأكثر شمولاً من نوعه، حيث يغطي كافّة جوانب التعليم العالي، بدءاً من متطلبات القبول إلى المنح الدراسية، انتهاءً بفرص العمل. كما أن هناك الكثير ممّانستطيع تقديمه للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، خاصّة عبر مشاركة العديد من الجامعات والمؤسّسات التعليميّة الرائدة من داخل دولة الإمارات وخارجها".

واضافت أن هناك فرصة ثانية لكشف مجموعة من أفضل الجامعات والبرامج المحلية والعالمية خلال معرض نجاح أبوظبي، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) .