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علوم الدار

ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف عبد الرحمن أحمد الشرفاء

ولي عهد عجمان يحضر حفل زفاف عبد الرحمن أحمد الشرفاء
11 أكتوبر 2023 23:30

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، مساء اليوم، الحفل الذي أقامه أحمد عبد الرحمن أمين الشرفاء، بمناسبة زفاف نجله «عبد الرحمن» إلى كريمة محمد ثني ثالث الشكيلي.
وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة.
وحضر الحفل الذي أقيم في مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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المصدر: وام
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