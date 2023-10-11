الإمارات للفلك: موسم " الوسم" يبدأ في الإمارات منتصف أكتوبر

كشفت جمعية الإمارات للفلك أنه مع منتصف شهر اكتوبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر المقبل سيدخل موسم «الوسم» أو «الوسمي» الذى يعتبر من أشهر مواسم العرب وأحمدها حيث إن مطرها «يسم» الأرض بالنبات وأمطارها تسم الأرض بالخضرة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء أن عدد أيام الوسم تبلغ 52 يوماً عند اهل الانواء فيما يعده البعض 60 يوماً تبدأ من منتصف أكتوبر وتنتهي مع منتصف ديسمبر.

وأوضح أن الوسم يكون في وقت تسميه العرب «الربيع الأول» أو «ربيع الماء والندى » وهو موسم الأمطار والرطوبة العالية مع اعتدال الأجواء الذي يسبق الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الخريف كما تسميه العامة وامطاره تنبت العشب والكلأ والكمأة لأنه يكون في وقت تحيا به الارض وينمو به النبات تمييزاً له عن «الربيع الثاني» أو «ربيع النبات والمرعى» وهو موسم الأمطار مع اعتدال الأجواء الذي يلي الشتاء وشدة البرد وهو من فصل الربيع كما تعرفه العامة والذي تزدهر خلاله النباتات البرية والمراعي وأمطاره تنشط نمو النباتات وتطيل من عمر المراعي.

وتابع: الوسم عند أهل الأنواء ثاني منازل الخريف بعد الصفري او الصفرية التي تبدأ مع طلوع سهيل ويكون معها انسلاخ الحر تدريجيا والوسم مصطلح لفترة زمنية تضم أربعة طوالع من المنازل القمرية كل منزلة 13 يوماً وهي «العواء» أول نجوم الوسم ودخوله يوم 16 أكتوبر يليه «السماك» ودخوله 29 أكتوبر ثم «الغفر» 11 نوفمبر وأخيراً «الزبانا»، وهو آخر نجوم الوسم ودخوله يوم 24 نوفمبر وينتهي الوسم 6 ديسمبر ليبدأ الشتاء ودخول البرد واول مربعانية الشتاء اول مواسم الشتاء و بداية اشتداد البرد.

وأشار إلى ان أهل البادية يستدلون على انقضاء الوسم ودخول مربعانية الشتاء برؤية نجم النسر الواقع وهو نجم مشهور يرى من الناحية الشمالية الشرقية عند شروقه ويستدلون على نهايتها برؤية نجم النسر الطائر وهو نجم مشهور أيضاً ويرى من الناحية الشرقية ويقولون إذا وقع النسر دخلت المربعانية وإذا طار النسر خرجت المربعانية.

وتعتبر فترة الوسم فترة جيدة لنمو النباتات والزراعة نظراً لاعتدال درجات الحرارة إذ تتراوح عند منتصف الوسم في حدها الأعلى بين 30 إلى 34 درجة مئوية والأدنى بين 18 إلى 12 درجات مئوية كما تعتبر أمطار الوسم أكثر نفعاً للأرض إذ تقل نسبة التبخر ويعود ذلك على المخزون الجوفي للمياه و تظهر السحب الآتية من جهة الشمال قبيل الوسم وقد تهطل الأمطار التي تسبق الوسم بفترة لا تتجاوز عشرة أيام تسمى ( سبق الوسم ).