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علوم الدار

«بريد الإمارات» تُكرّم الفائزين بمسابقة «كتابة الرسائل للشباب»

جانب من الفعالية (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

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نظّمت «مجموعة بريد الإمارات» فعالية في المقرّ الرئيسي للمجموعة، بالتزامن مع يوم البريد العالمي، لتكريم الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدولية الثانية والخمسين لكتابة الرسائل. وتُقيم «مجموعة بريد الإمارات» هذه المسابقة سنوياً، بالتنسيق مع «الاتحاد البريدي العالمي»، وبدعمٍ من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وخلال الفعالية، كرّم عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، الطلاب الفائزين في المسابقة واحتفى بإنجازاتهم. وقد أحرز الطالب محمد عبيد النقبي المركز الأول في المسابقة، تليه الطالبة بريانشي أكاش شاه في المركز الثاني، وسما محمود حسين في المركز الثالث.

بريد الإمارات
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