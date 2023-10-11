«بلدية أبوظبي» تستعرض مشاريعها الحالية والمستقبلية أمام سكان «الدانة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، وضمن إطار «مبادرة نشاوركم»، ملتقى «منطقة الدانة» بأبوظبي، بالتعاون مع: شركة أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، شركة أبوظبي للتوزيع، مركز النقل المتكامل.

واستهدف الملتقى، تعزيز التواصل مع سكان المنطقة واستعراض المشاريع الحالية التي يتم تنفيذها، والأخرى المدرجة على خطة المشاريع المستقبلية، والهادفة إلى إسعاد السكان، والارتقاء بجودة الحياة، كما تسعى هذه الملتقيات إلى الاطلاع على آراء السكان ومقترحاتهم حول ما يتعلق بالمنطقة، والخدمات، والاحتياجات السكانية الحالية والمستقبلية.

وأكدت البلدية في كلمتها الافتتاحية لأعمال الملتقى حرصها على تعزيز علاقات التعاون، وتبادل الأفكار، والرؤى، والمقترحات مع السكان والأهالي، وتوظيف مخرجات هذه الملتقيات في دعم الرؤية المشتركة والأهداف الساعية نحو الارتقاء المستمر بخدمات البلدية وشركائها، وتحسين المرافق العامة، والارتقاء بجودة الحياة، بما ينسجم مع الطموحات والآمال القائمة على المبادئ العامة للخمسين عاماً المقبلة.

وأضافت البلدية: إن هذا الملتقى والملتقيات كافة تعكس بشكل عملي توجيهات قيادتنا الرشيدة الداعية دائماً إلى تقليص المسافات بين الجهات المسؤولة وبين المجتمع، وتبني البلدية على هذه الملتقيات آمالاً كبيرة لأنها تنقل بكل صدق وواقعية نبض السكان، وتفكيرهم وتطلعاتهم، وهذه الرؤى ستكون الأساس للخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية من أجل التحسين المستمر بشأن جودة حياة السكان، وتوفير أفضل سبل الحياة وأكثر الخدمات كفاءة.

على الصعيد ذاته، تناولت بلدية مدينة أبوظبي خلال الملتقى عدداً من المشاريع التي تستهدف تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في منطقة «الدانة»، بما يتوافق مع الخط البياني المتصاعد للنمو الذي تشهده المنطقة سكانياً واقتصادياً، حيث تسعى البلدية من خلال هذه المشاريع إلى إيجاد وتطوير منظومة البنية التحتية القادرة على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وتوفير مرافق عامة وترفيهية من شأنها تحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

أسئلة واقتراحات

استمعت البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون إلى استفسارات وأسئلة أفراد المجتمع المشاركين من سكان المنطقة حول المشاريع القائمة والمستقبلية، والإجابة عليها، وتلقت اقتراحاتهم ورؤيتهم بشأن تطوير الخدمات والمرافق في منطقة الدانة.