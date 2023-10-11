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علوم الدار

"مؤسسة دبي للمستقبل" تعلن عن "تحالف دبي للذكاء الاصطناعي"

"مؤسسة دبي للمستقبل" تعلن عن "تحالف دبي للذكاء الاصطناعي"
11 أكتوبر 2023 23:59

 أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل اليوم عن "تحالف دبي للذكاء الاصطناعي" الذي يهدف لتوفير منصة قائمة على الشراكة والتعاون في تسريع تبني التقنيات الصاعدة وتنظيم معايير الابتكار، وتحفيز أفكار إيجابية وتطبيقات مؤثرة في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل.
وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحالف سيسهم بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات التكنولوجيا العالمية ورواد الأعمال والمؤسسات المعنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول مبتكرة، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تعزيز العمل الجماعي العالمي لسد الثغرات والفجوات الحالية في تنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتركيز على الفرص الواعدة والاستفادة منها.


وأشار بلهول خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال "ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي" الذي افتتح اليوم برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن الملتقى الذي يستمر يومين يمثل محطة عالمية لاستشراف مستقبله وفرصه لخدمة الإنسان، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة والتواصل بين مطوريه ومستخدميه من الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منه في مختلف القطاعات الحيوية.

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وأضاف قائلاً: "شهدنا هذا العام نتائج استثنائية على مستوى استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع ومتسارع لتوليد الفنون وإنتاج مقاطع الفيديو وتنفيذ البرمجة. لكن هذه مجرد البداية إذا ما تخيلنا مستقبل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحوسبة السحابية والروبوتات."
ولفت بلهول إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي ستشمل في المستقبل القريب معظم القطاعات الحيوية وتفاصيل الحياة اليومية للأفراد والشركات والمجتمعات وستفتح آفاقاً جديدة للعمل والإبداع والابتكار والإنجاز والتميّز والتعاون والشراكة لتصميم وتنفيذ المستقبل، وذلك فيما يتعزز التكامل بين الفكرة الإبداعية البشرية وخوارزميات تعلّم الآلة.

المصدر: وام
مؤسسة دبي للمستقبل
الذكاء الاصطناعي
دبي
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