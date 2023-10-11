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قمة «فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية» تختتم أعمالها في أبوظبي

قمة «فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية» تختتم أعمالها في أبوظبي
12 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (وام)

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اختتمت «فوربس الشرق الأوسط»، بالشراكة مع «بيور هيلث» النسخة الثانية من قمة «فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية» التي تعقد للعام الثاني على التوالي. عقدت القمة في فندق سانت ريجيس - جزيرة السعديات في أبوظبي لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان «رعاية صحية متطورة للجميع» بحضور أكثر من 700 من الحضور والمتحدثين وكبار الشخصيات، وسلطت الضوء على تحول أنظمة الرعاية الصحية لتبني التكنولوجيا، وتعزيز الاستدامة وتطوير العلاجات الجديدة والمتقدمة لتحسين نتائج المرضى وإطالة عمر الأفراد وعلى أهمية مراعاة عوامل الاستدامة واتخاذ التدابير للحد من النفايات والهدر في عمليات تشغيل المرافق والبنية التحتية الصحية وإمدادات الرعاية الطبية. وأكدت خلود العميان الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير«فوربس الشرق الأوسط» أهمية القمة التي تتناول أحد القطاعات الأكثر حيوية في العالم.
من جانبها، قالت شايستا آصف الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للعمليات في مجموعة «بيور هيلث»، إن الحدث جمع قادة الرعاية الصحية ووفر منصة لتبادل المعرفة، ومناقشة بعض أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع. وشمل برنامج القمة مناقشات مُثمرة وحلقات نقاشية مثيرة للفكر، وجلسات تفاعلية والكثير من القصص الملهمة، بمشاركة عدد كبير من المختصين والأطباء.

فوربس الشرق الأوسط
بيور هيلث
الرعاية الصحية
أبوظبي
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