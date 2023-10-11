«دبي للتميّز الحكومي» يختتم برنامج «المقارنات المرجعية»

دبي (الاتحاد)

اختتم برنامج دبي للتميز الحكومي، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فعاليات الدورة الخامسة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية الهادف إلى تعزيز قيم التعلُّم المؤسسي المستمر، وتبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية بدبي للمساهمة في دعم موقعها ضمن أفضل مدن العالم في العمل الحكومي والخدمات الحكومية المتقدمة والاستباقية.

وشارك في البرنامج 40 مشاركاً يمثلون 18 جهة حكومية، قدمّوا أربعة مشاريع بحث وتطوير مشتركة، وعملوا عليها كفرق متعاونة فيما بينها لإنجاز مقارنات مرجعية توثّق أفضل الممارسات.

ويهدف «البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية»، منذ انطلاقه لأول مرة بصيغة مبادرة «في دبي نتعلم»، إلى تعزيز ثقافة التعلّم المؤسسي ونقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي بدبي من خلال مجموعة من مشاريع المقارنة المرجعية التي تنفذها فرق عمل من كل الجهات الحكومية المشاركة.

والتقى معالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الخريجين، في ختام البرنامج، مثنياً على أدائهم وأبحاثهم النوعية التي تدعم تميّز العمل الحكومي بدبي، حيث أشاد بمستوى الأعمال المقدمة.

وكرّم معاليه الفرق المشاركة في البرنامج، حيث حقق فريق بناء القدرات الحكومية - الوظائف المستقبلية مستوى سبعة نجوم، كما حقق فريق إدارة البيانات وصنع القرار مستوى ستة نجوم، بينما حقق فريقيّ سلوكيات المجتمع لحكومة فعّالة والخدمات الرقمية المشتركة مستوى خمسة نجوم في هذه النسخة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية.

واستهدفت الدورة الخامسة من البرنامج البناء على نجاحات الدورات السابقة، وتشكيل فريق التعلم من أفضل الممارسات والبحث والتطوير الحكومي في المجالات ذات الأولوية في حكومة دبي.

وأكد الدكتور هزاع النعيمي، المنسّق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أهمية بناء القدرات وتطوير المهارات والارتقاء بأداء الأفراد والمؤسسات في تعزيز التكامل الحكومي وإرساء أفضل الممارسات في عملياته المختلفة، مشيراً إلى تضمين هذه المستهدفات في مختلف مبادرات برنامج دبي للتميز الحكومي.

وأشاد النعيمي بمستوى مشاريع البحث والتطوير المعمقة التي أنجزها المشاركون في دورة هذا العام من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية، مهنئاً كذلك الجهات الحكومية على حجم مشاركتها قائلاً: «سجلت هذه الدورة من البرنامج مشاركة قياسية من 18 جهة حكومية، وهو ما يعكس نضوجاً وتنوعاً وشمولاً في قائمة التحديات العملية التي يطرحها البرنامج على المشاركين من أجل ابتكار حلول نوعية تكرّس ريادة دبي نموذجاً لطموح المركز الأول ومعياراً للتميز في الأداء الحكومي ومرجعاً في خدمة الفرد والمجتمع على أعلى مستوى».

وتنوعت تخصصات الجهات المشاركة في هذه الدورة من البرنامج التنفيذي للمقارنات المرجعية.

فعاليات

تضمنت فعاليات اليوم الختامي من البرنامج عرض ومناقشة فرق العمل لنتائج عملهم مع فريق من المحكمين ضم لهذه الدورة كلاً من: الدكتورة عائشة المطوّع، مدير الاستراتيجية والتميّز المؤسسي «سابقاً» بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وصباح الشامسي، مدير إدارة الخدمات المؤسسية بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأحمد حريمل، مستشار «مركز نموذج دبي» بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي. كما انضم لفريق أعضاء التحكيم خبيران عالميان عن بُعد وهما: الدكتور آلان ساويل، الباحث في أفضل الممارسات والمستقبل من نيوزيلندا، والبروفيسور دونتن أديبانجو، المحاضر في جامعة جرينتش ببريطانيا.