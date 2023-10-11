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«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستقبل وفداً من «شرطة عجمان»

خلال استقبال الوفد الزائر (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:45

دبي (الاتحاد)

زار وفد من شرطة عجمان، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بهدف التعرف إلى أبرز الخدمات التي توفرها المؤسسة، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تعزيز مكانة المرأة وحضانة الطفل وحماية حقوقهما، بما يتسق مع توجيهات القيادة الرشيدة، ويواكب استراتيجياتها الهادفة إلى تمكين المرأة والطفل وتوفير بيئة مواتية وداعمة لهم.
ضم الوفد الزائر كلاً من الرائد وفاء خليل الحوسني مدير مركز الدعم الاجتماعي، والنقيب أحمد النعيمي إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمساعد الإداري نورة سعيد الصريدي، وموزة عبد العزيز النعيمي الأخصائية الاجتماعية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجهات مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، نحو توسيع نطاق الشراكات مع الجهات الرسمية ذات الصلة. وأعربت شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أهميتها في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المختلفة، حيث يتيح هذا اللقاء الفرصة للفرق العاملة في من كلتا الجهتين، التعرف على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال حماية النساء والأطفال.

دبي لرعاية النساء والأطفال
شرطة عجمان
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