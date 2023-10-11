النيابة العامة تنظم ملتقى«استشراف مستقبل الجرائم المالية»

أبوظبي (وام)



نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، ملتقى استشراف مستقبل الجرائم المالية في فندق باب القصر في أبوظبي؛ بهدف بناء جسور التواصل، وتعزيز التعاون المشترك بين النيابة العامة للدولة وشركائها الاستراتيجيين في مجال الجرائم المالية.

ونيابة عن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد المحامي العام الأول للنيابة العامة للدولة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن المناسبة تعتبر فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وقال: إنه انطلاقاً من «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل»، فإن النيابة العامة للدولة حرصت على الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في الجرائم المالية كافة، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على المستويات كافة، بهدف رصد وكشف جرائم غسل الأموال وردع مرتكبيها.

وأشار الجويعد، إلى أن الدولة تحرز تقدماً مشهوداً ضمن جهودها في مجال مكافحة الجرائم المالية، لا سيما مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تكاتف مؤسساتها ضمن خطة العمل الوطنية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الخارجية ذات الصلة من خلال كافة قنوات التعاون الرسمي وغير الرسمي من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي.

ولفت المحامي العام الأول إلى أن الملتقى يأتي ضمن استعدادات النيابة العامة للدولة لاستضافة القمة العالمية لحوكمة «الميتافيرس» والتكنولوجيا الناشئة التي ستنطلق في مطلع العام المقبل 2024، وستجمع الخبراء والمختصين حول العالم لمناقشة وإيجاد حلول للكثير من القضايا الملحة في دول العالم، داعياً جميع المختصين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث العالمي.

وتناولت جلسات الملتقى عدداً من الموضوعات المهمة حيث استعرضت «هيئة الأوراق المالية والسلع» التشريعات وآليات ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وقدمت وحدة المعلومات المالية مناقشة حول دور الوحدة في تلقي تقارير المعاملات المشبوهة في الأصول الافتراضية والتحديات التي تواجههم بشأنها، كما قدم مركز دبي للأمن الاقتصادي مناقشة حول أنماط غسل الأموال المرتبطة بالأصول الافتراضية من خلال الجمعيات غير الهادفة للربح، وتناولت سلطة دبي بتنظيم الأصول الافتراضية آليات الرقابة الرقمية والميدانية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية.

وقدمت النيابة العامة للدولة عرضاً حول الرؤية المستقبلية للأصول الافتراضية، وقدمت القيادة العامة لشرطة دبي عرضاً حول البلاغات الجنائية بشأن جرائم للأصول الافتراضية، كما قدمت النيابة العامة - دبي، دراسة حالة في مجال الأصول الافتراضية.

دراسة

استهدف الملتقى، دراسة وتحليل اتجاهات الجرائم المالية في العالم مما يؤثر في طرق المكافحة وإنفاذ القانون، واتخاذ خطوات استباقية بناء على تلك المعلومات والاتجاهات الحديثة، إضافة إلى إيلاء الأولوية لتلك الاتجاهات الحديثة ودراستها بتعمق لتحديد إمكانية تبنيها.