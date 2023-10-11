تعاون استراتيجي بين «إيدج» وتكتّل «ساها إسطنبول»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً، في قمة متخصصة في تركيا، تُقام حصرياً للمجموعة من قبل «ساها إسطنبول»، التكتّل البارز الذي يمثل ما يفوق ألف شركة دفاع تركية.

ووقّعت مجموعة إيدج، خلال الفعالية التي تنعقد داخل مركز المؤتمرات في أنقرة، اتفاقية تعاون استراتيجي مع تكتّل «ساها إسطنبول»، ما يمهّد الطريق نحو تعاون دفاعي أعمق بين الإمارات وتركيا. وستتيح القمة فرصة تنظيم عدد من الاجتماعات التحضيرية والاستكشافية بين مجموعة إيدج والشركات التركية.

كما اختارت إيدج القمة للإعلان عن افتتاح مكتب مخصص في دولة الإمارات، تحت اسم «ملاذ»، كمحفز للتفاعلات التجارية الجديدة بين شركات إيدج و«ساها إسطنبول»، ما يمثل فصلاً جديداً من التعاون بين الإمارات وتركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، ويولد فرصاً أكبر للنمو عبر أنحاء المنطقة وخارجها.

ويؤسس توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي إطاراً للجانبين يُمكِّن تحديد فرص التعاون للتطوير المشترك، وسيتيح لمجموعة إيدج الاستفادة من المنظومة المتقدمة وسلاسل التوريد المتطورة في تركيا.

وقّع الاتفاقية منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، وإلهام كليش، نائب رئيس مجلس إدارة تكتّل «ساها إسطنبول»، وحضر مراسم التوقيع فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وخلوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة «ساها إسطنبول».

وستبرم مجموعة إيدج كذلك ما يزيد على 20 اتفاقية إضافية مع شركات تركية أخرى تعمل ضمن قطاعي التكنولوجيا والدفاع في تركيا.

وقال فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج: «نبني اليوم مساراً للتحالف الاستراتيجي مع تكتّل (ساها إسطنبول) والشركات الأعضاء فيه، ما سيتيح لنا الاستفادة من المنظومة المتطورة وسلاسل التوريد المتقدمة في تركيا. ولن يقتصر هذا التعاون على تمهيد الطريق نحو مزيد من الابتكار، بل سيوطّد أيضاً العلاقات الثنائية بين دولتينا، ما يضمن مستقبلاً مستداماً لتطور صناعاتنا».

من جانبه، قال خلوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة تكتّل «ساها إسطنبول»: «يهدف التكتّل الذي يضم أكثر من ألف عضو، إلى تطوير القدرات التكنولوجية والقطاعية لأعضائه، ودعم إنشاء منظومة قوية عبر دعم التعاون بين الأعضاء بهدف ضمان التنمية المستمرة لقدرات تركيا السيادية بما يشمل تصدير المنصات البرية والبحرية، وأحدث الطائرات المسيِّرة وأنظمة الحرب الإلكترونية».

وأضاف: «يبذل التكتّل جهوداً هائلة لحشد الشركات والجامعات والمؤسسات الحكومية وتسريع صياغة شراكات جديدة بينها، بالتوازي مع تشجيع الشركات والمؤسسات الدولية على التعاون مع الشركات التركية عبر تنظيم اجتماعات مماثلة لهذا الاجتماع. ونؤمن بأن شراكتنا مع إيدج ستكون مثمرة للجانبين، وستشكّل خطوة مهمة لضمان التقدم التكنولوجي في دولتينا».

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تعكس هذه القمة المتخصصة، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين إيدج و(ساها إسطنبول) التي تبعتها، حرصنا المتبادل على توطيد قدراتنا ودفع عجلة النمو في قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع. وسيعزز افتتاح مكتب (ملاذ) في تقوية مساعينا في مجالات التجارة والتنمية المشتركة والتصنيع المتقدم والاستثمار في البحث والتطوير».

كما تشهد القمة حضور كبار المعنيين في قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك وزارة الدفاع، ومجلس توازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

منصة مهمة

تُشكّل الفعالية منصة مهمة للشركات المصنعة الرائدة ضمن قطاعي التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في تركيا وشركات «ساها إسطنبول» ومجموعة إيدج لإبراز قدراتها واستكشاف مجالات التعاون المحتملة، ما يؤكد مجدداً التزام الدولتين بتبادل الأفكار المبتكرة وبحث فرص تضم 1.001 شركة، و26 جامعة هي أكبر مجموعة في Türkiye وأوروبا. كما أنه يخلق تآزراً مع المواهب الجديدة والاتحادات والهياكل المماثلة من خلال الجمع بين قدرات الشركات على القضاء على التبعية الأجنبية مع إجراء دراسات اللجنة الفنية تحت 11 عنواناً مختلفاً. تعمل هذه اللجان الفنية، مثل مطابخ المشاريع بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات العامة الأخرى.