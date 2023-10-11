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علوم الدار

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تطلق برنامج «البراعم الخضراء»

«محمد بن خالد لأجيال المستقبل» تطلق برنامج «البراعم الخضراء»
12 أكتوبر 2023 02:45

العين (وام)

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انطلقت في مقر جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بمنطقة المويجعي في مدينة العين، فعاليات برنامج مشروع «البراعم الخضراء» للأطفال المبدعين، والتي تستقطب الأطفال المتميزين للمساهمة في بناء قدراتهم ومهاراتهم وإشباع ميولهم المختلفة.
ويأتي تنظيم البرنامج الذي يقام برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بناء على دراسة تم من خلالها استطلاع الاحتياجات التعليمية الداعمة لبناء شخصيات الأطفال المشاركين وقدراتهم، ليشاركوا في التغيير وقيادة المستقبل.

جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
العين
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