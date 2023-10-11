«الخطوة الأولى» ينطلق بنسخته «الروسية»

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إطلاق النسخة الروسية من تطبيق الخطوة الأولى «First Step» الذي جرى إنشاؤه من قبل كوادر المؤسسة في يوليو من عام 2020، وذلك في إطار التعاون المشترك، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وجامعة الأورال الفيدرالية الروسية فيما يتعلق بتصميم البرامج التعليمية والتطبيقات الذكية، وتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات والمعلومات العلمية الأخرى. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمقر المؤسسة للإعلان عن إطلاق التطبيق، بحضور الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحمد الحبسي نائب السفير، وديمتري بوغروف، نائب رئيس جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بسفارة الدولة لدى موسكو، ولفيف من قيادات مؤسسة زايد العليا والجامعة الروسية. ويعتبر التطبيق إجراءً مسحياً أولياً لجوانب النمو المختلفة لدى الحالة تقوم به الأسرة قبل تحويله إلى التقييم الشامل من قبل فريق المختصين، كما أنه يعتبر الخطوة الأولية نحو تحويل الحالات ذوي التأخر أو الاضطراب إلى إدارة خدمات أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لإجراء التقييم التشخيصي الشامل، وإجراء التقييم الإلكتروني عن بُعد، وقامت المؤسسة بتطوير نسخته إلى اللغة الروسية، بالتعاون مع جامعة أورال الفيدرالية، بحيث يمكن الأشخاص في روسيا من استخدامه بشكل مجاناً.

ويهدف التطبيق إلى دعم منظومة الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية والإعاقات في روسيا، واستخدام البيانات الضخمة لأغراض البحث والتطوير المشترك، بعد تحويل البيانات إلى جامعة أورال، إضافة إلى تعزيز التكاتف والتلاحم الدولي وتوفير خدمة مجانية في متناول يد الجميع، بما يسهم في إسعاد أفراد المجتمعات وتعزيز الرفاهية لفئاته وشرائحه المختلفة.

وأكد عبد الله الحميدان، أن إطلاق التطبيق يجسد أولى ثمار التعاون البناء بين المؤسسة والجامعة في إطار اتفاقية التعاون المشترك، وذلك فيما يتعلق بتصميم البرامج التعليمية والتطبيقات الذكية، وقال: «نحن في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، نؤمن بحتمية وضرورة التعاون الدولي المشترك البناء الذي يخدم مصلحة الطرفين وأهدافهما المشتركة لتوطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك، وتبادل الخبرات بما يخدم النمو والتطور للطرفين».

وأضاف: «سعينا في مؤسسة زايد العليا من خلال تطبيق الخطوة الأولى الروسي إلى توحيد الجهود لكلا البلدين، وتقديم قاعدة البيانات التي ستساعد مختبرات التطور المعرفي العصبي بجامعة الأورال الفيدرالية في إجراء المزيد من البحوث حول مشاكل اضطراب طيف التوحد، وفتح مجالات جديدة للتعاون، لاسيما أن معدل المصابين بالتوحد حول العالم وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية آخذ في الازدياد».

وأوضح الحميدان: «تتطلع مؤسسة زايد العليا إلى مزيد من العمل المشترك من خلال الشراكة مع جامعة الأورال الفيدرالية، حيث تم رصد التحديات وتحديد أهداف مشتركة، تكاتفنا ووضعنا المبادرات لصالح أصحاب الهمم في بلدينا، ونهدف من هذا التعاون لتحقيق الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة الروسية في عملنا لصالح منتسبينا، عن طريق استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي مع جامعة الأورال إحدى المؤسسات العلمية الرائدة في روسيا، التي تمتلك الخبرات العلمية والعلماء والمتخصصين ومراكز التطوير والبحث العلمي وآليات التشخيص والتقييم والعلاج والتأهيل».

بدوره، تحدث فيكتور كوكشاروف، رئيس جامعة الأورال الفيدرالية الروسية عن عمق العلاقات والشراكة الناجحة بين دولة الإمارات وبلاده، والتي نمت وتطورت عقب زيارة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى روسيا في أكتوبر من العام الماضي، الأمر الذي عزز من أطر التعاون بين البلدين، فضلاً عن الاجتماع الثاني للقادة على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرج، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك السياسي والاقتصادي الأهم لروسيا في الشرق الأوسط، وأن هذا التعاون بين جامعة الأورال الفيدرالية ومؤسسة زايد العليا لصالح أصحاب الهمم سيسهم في تعزيز العلاقات، وتوسيع التبادل العلمي والثقافي بين الدولتين.

وأعرب عن ثقته في فعالية إطلاق تطبيق الخطوة الأولى «First Step» لصالح أصحاب الهمم في الدولتين، وقال: «واثق إننا سوف نستطيع معاً إطلاق وترويج هذا التطبيق في بلدينا، وبالتالي العمل بفعالية مع تلك الفئات»، موجهاً الشكر إلى فريق العمل بمؤسسة زايد العليا على العمل الدؤوب لإنجاز استبيان التشخيص (360 سؤالاً) حول العمل مع أصحاب الهمم، وهو أحد مجالات العمل المشترك بين الجامعة والمؤسسة.