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علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تُشارك في ندوة استشراف مستقبل التعليم

المشاركون في الندوة في صورة جماعية (وام)
12 أكتوبر 2023 02:45

تونس (وام)

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شاركت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في فعاليات «الندوة الإقليمية حول استشراف مستقبل التعليم في الدول العربية»، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية تحت شعار «من أجل تعليم أكثر جودة وشمولاً وإنصافاً للجميع»، وذلك في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الالكسو» بتونس. 
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الذي مثل المؤسسة في الندوة: «إن الندوة أتاحت للمشاركين والمهتمين بقطاع التعليم من الدول العربية المختلفة، فرصة لطرح الأفكار والرؤى وتبادل الخبرات والمعرفة حول تطوير قطاع التعليم والنهوض به، وناقشت العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم في مختلف دول المنطقة، وأبرز التحديات، والفرص التي يمكن استثمارها واستغلالها في تحسين وتجويد التعليم في مستقبل يحمل الكثير من التحديات».

حمدان بن راشد
التعليم
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