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علوم الدار

إطلاق تحدٍّ للشركات الناشئة في مجال الفضاء

إطلاق تحدٍّ للشركات الناشئة في مجال الفضاء
12 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، بالتعاون مع شركات «أمازون ويب سيرفيسز» و«بيانات»، و«بلانيت»، إطلاق تحدٍّ للشركات الناشئة في مجال الفضاء بعنوان «الاستدامة من وإلى الفضاء»، مع تحديد آخر موعد للتقديم في 19 أكتوبر الجاري. ويعد هذا التحدي جزءاً من منصة «فيستا Vista» بمعرض دبي للطيران، والتي تمثل منصة متفردة للشركات الناشئة لجميع دول العالم. ويتيح التحدي، فرصة للشركات الناشئة لتقديم مشاريعها في موعد أقصاه 19 أكتوبر 2023، ثم مرحلة التقييم والاختيار، فيما سيُعلن عن الشركات المتأهلة إلى المرحلة النهائية يوم 23 أكتوبر الجاري.
وسيحظى المشاركون المتأهلون بفرصة لتقديم أفكارهم في عرض تقديمي مباشر يوم 13 نوفمبر 2023 ضمن فعاليات معرض دبي للطيران. وسيحصد الفائزون جوائز مادية قيّمة.
ويمكن للراغبين بالمشاركة في التحدي التقديم عبر الرابط التالي: https://go.dubaiairshow.aero/l/715553/2023-10-09/27pyyb، مع مشاركة عرض تقديمي، يصف الشركة والمشكلة المراد حلها، بالإضافة إلى تقديم حل مبتكر للتغلب على هذه المشكلة.

الفضاء
وكالة الإمارات للفضاء
الإمارات
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