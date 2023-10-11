جامعة الإمارات تنظم مؤتمر«الجيوفيزياء الهندسية» الاثنين المقبل

العين (وام)

تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع بلدية مدينة العين وبالشراكة مع جمعية الجيوفيزياء الاستكشافية «SEG»، المؤتمر العالمي السابع للجيوفيزياء الهندسية تحت شعار «دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة وتغير المناخ»، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الحالي بجامعة الإمارات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة الأعمال بالحرم الجامعي، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية في دورته السابعة، بحضور الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والدكتور معمر بن كرودة نائب الرئيس،عميد كلية العلوم، والدكتور حكيم صايبي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وعدنان الهاشمي مدير إدارة البيانات المكانية في بلدية مدينة العين، والمهندس سعود السناني رئيس قسم هندسة التربة في بلدية العين وعدد من وسائل الإعلام في الدولة.

وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي، ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن انعقاد المؤتمر العلمي الدولي المهم في دورته السابعة يأتي ليؤكد المكانة العلمية والعالمية المرموقة لهذا المؤتمر، والذي استطاع منذ انطلاقته أن يسهم في بناء العلوم وتطوير المعارف ذات الصلة بالجيوفيزياء الهندسية، من خلال مخرجات علمية رصينة وتوصيات تسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة، وهو يصنف ضمن أفضل خمسة مؤتمرات على مستوى العالم في مجال الجيوفيزياء الهندسية، لما يقدمه من مخرجات بحثية، خدمت عملياً التكنولوجيا المعنية بالجيوفيزياء الهندسية، وأهمية البحث العلمي في هذا المجال، واستقطاب الكفاءات العلمية والعلماء والباحثين من حول العالم».

وقال: «تعقد الدورة السابعة من المؤتمر العالمي للجيوفيزياء الهندسية هذا العام تحت شعار (دور الجيوفيزياء في التنمية المستدامة وتغير المناخ)، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، وهو إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسار يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك، ومن هذا المنطلق العالمي يناقش المؤتمر في أجندته ما لا يقل عن 9 من المحاور العلمية ذات الصلة منها.. دور الجيوفيزياء الهندسية في التنمية الحضرية وتغير المناخ «الجيوفيزياء من أجل الاستدامة»، والتقدم التكنولوجي، بالإضافة للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في الجيوفيزياء الهندسية، ودور الجيوفيزياء في هندسة الزلازل، والجيوفيزياء الكوكبية، والآثار والجيوفيزياء الجنائية والزراعية، بالإضافة إلى التطور التقني والفني في صناعة الأجهزة والتطبيقات الهندسية التي تستخدم في المسح الجيوفيزيائي لمعرفة طبيعة الأرض والتراكيب التحت سطحية في المواقع، بالإضافة إلى أن هذا المؤتمر سيناقش المعايير والتشريعات التي تحكم الطرق الجيوفيزيائية الهندسية».

تشريعات

البناء قال المهندس سعود السناني رئيس قسم التربة في بلدية العين «تواجدنا في هذا المؤتمر دليل على نجاحه منذ الدورة الأولى عام 2011 واستفدنا كثيراً من مخرجاته الفنية والعلمية في تطبيق تشريعات البناء بما يضمن سلامة واستدامة البناء والتي تعتبر أولوية لدى بلدية مدينة العين».