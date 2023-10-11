شركات عملاقة ومؤسسات دولية في «دبي للذكاء الاصطناعي»

آمنة الكتبي (دبي)

انطلقت، أمس، فعاليات ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر 2023، بمشاركة كبريات الشركات التكنولوجية العملاقة والمؤسسات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لبحث فرصه وإمكاناته وسبل تطوير استخداماته والاستفادة منها في تصميم مستقبل أفضل في مختلف المجالات. وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دولة الإمارات تواصل استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوسيع نطاق استخداماته، وتوفير المنصات الحيوية لتطوير تطبيقات عملية للاستفادة من فرصه الكبيرة وتوظيفها لخدمة الإنسان، مشدداً على أن الحكومات الاستباقية هي الأقدر على قيادة التطور في قطاع الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته مستقبلاً. جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية ضمن فعاليات الملتقى.

ولفت معاليه إلى أن مقاربة دولة الإمارات لموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي وفرصه تقوم على التعاون والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص وتصميم أفضل الممارسات الآمنة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالشراكة مع المجتمع العالمي والجهات المعنية، للخروج بأفضل صيغة تضمن تحقيق أفضل النتائج.

من جانبه، كشف خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عن أن هناك توقعات بأن يساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة الناتج الإجمالي العالمي بواقع 7 % خلال عقد من الزمن، ويعكس قرار تنظيم ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، التزام دبي بدورها كمختبر عالمي موثوق لأحدث أدوات استشراف وتصميم وتنفيذ المستقبل.

وأضاف: إن ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي يهدف لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعريف الحكومات والمجتمعات بأهمية الاستفادة من أدواته وفرصه، لضمان أفضل مستوى لجودة حياة الناس، وذلك بالتزامن مع توقع نمو قيمته العالمية من 10 مليارات دولار في عام 2022 إلى 110.8 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 34.3 %، ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي، بما يحمله من فرص واعدة ترسخ موقع دبي كوجهة للمبتكرين والمبدعين وكمنصة للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص للارتقاء بجودة الحياة وتمكين الأجيال القادمة من فرص المستقبل.

وقال حمد الشيراوي مدير ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي، إن أجندة الملتقى، تضم أكثر من 20 جلسة حوارية وكلمة رئيسة، وأكثر من 25 جلسة خاصة على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً من كبريات الشركات التكنولوجية العالمية والهيئات الحكومية والمؤسسات الدولية، كما وتركز جلسات الملتقى على 5 محاور رئيسة.