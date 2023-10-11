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علوم الدار

16.2 مليون درهم مساعدات علاجية لـ 853 حالة مرضية داخل الدولة

جمعية الشارقة الخيرية (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:45

الشارقة (الاتحاد)

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أفادت جمعية الشارقة الخيرية بأن برامج مساعداتها العلاجية ساهمت في توفير العلاج لأكثر عن 853 حالة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري عبر مشروعها العلاجي «خير» الإنسانية.
وقال عبدالله سيف بن هندي، رئيس قطاع الخدمات المؤسسية، إن الجمعية تفتح أبوابها من خلال الموقع الإلكتروني لجميع الحالات المرضية من غير المقتدرين على توفير نفقات علاجهم أو علاج ذويهم، لتتم دراسة الطلبات بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن المساعدات العلاجية إحدى أدوات المسؤولية الاجتماعية، ومن برامج الجمعية الهادفة إلى تقديم المساعدة لأهل الحاجة من المرضى والمعسرين، من خلال فتح المجال أمام الجميع للإسهام في تقديم التبرعات لمساعدة هذه الفئات، خاصة المصابين بأمراض مزهقة للنفس التي يسبب تأخر علاجها في تعرض المريض لمضاعفات أشد خطراً، فتقوم الجمعية من خلال دعم المحسنين وتبرعاتهم لمشروع علاج المرضى بالتكفل بنفقات العلاج.

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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