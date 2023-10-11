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«أبوظبي للتنمية» يلتزم بدعم الطفولة المبكرة في كولومبيا

«أبوظبي للتنمية» يلتزم بدعم الطفولة المبكرة في كولومبيا
12 أكتوبر 2023 02:45

أبوظبي (الاتحاد)

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يعكس مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة في كولومبيا، والذي موله صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تخصيص 10.5 مليون دولار أميركي، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم أهداف التنمية المستدامة. وقد أسهمت هذه المبادرة في النهوض بقطاع التعليم الابتدائي والبنية التحتية الصحية، وإحداث تغيير إيجابي على المجتمعات المحلية.
كما ساعد المشروع على رفع المستوى المعيشي للسكان، لا سيما في المجتمع الريفي، وأضفى زخماً قوياً على الخطة الوطنية للتنمية في كولومبيا والتي تهدف إلى ضمان حصول جميع الفتيات والأطفال في الدولة على خدمات الرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى تحسين جودة التعليم المبكر بحلول عام 2030.
ويتبنى مشروع مراكز تنمية الطفولة المبكرة نهجاً شاملاً لتنمية الطفل، من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التي تتجاوز التعليم التقليدي. وقد أسهم المشروع الذي تم إطلاقه بالشراكة مع المنظمات الدولية، في إنشاء 37 مركزاً لتنمية الطفولة المبكرة والتي وفرت فرص التعليم لمئات الأطفال دون سن السادسة. وتعد هذه المراكز أكثر من مجرد مؤسسات تعليمية، فهي تعمل أيضاً كمراكز مجتمعية، حيث تقدم الدعم اللازم للأسر الكولومبية من خلال توفير المساعدات الطبية والتغذية الأساسية، كما تضمن هذه المراكز تنمية الأطفال ورفاهيتهم بدءًا من فترة الحمل وحتى الطفولة المبكرة من خلال توفير رعاية متخصصة على يد مهنيين مدربين. وتجسد مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في هذا المشروع الطموح دوره الحيوي في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في توفير تعليم ذي جودة للجميع.

تنمية الطفولة المبكرة
كولومبيا
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
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