لجنة تأمين الفعاليات بدبي تنهي استعداداتها لتأمين «جيتكس للتقنية»

دبي (الاتحاد)

ترأس اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع النهائي لمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء راشد خليفة الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، والعميد مصبح الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ بالوكالة، والعميد عبيد مبارك بن يعروف، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، والعميد نبيل عبدالله الرضا، مدير إدارة الطوارئ، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات ذات العلاقة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي.

وقال اللواء الغيثي: «إن لجنة تأمين الفعاليات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 أنهت جميع استعداداتها لإنجاح فعاليات المعرض التقني الأكبر على مستوى العالم، والذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16-20 من شهر أكتوبر الجاري».

وطالب اللواء الغيثي، فريق لجنة تأمين الفعاليات ببذل كل الجهود من أجل خروج المعرض في الصورة التي تليق بمكانة إمارة دبي في تنظيم واستضافة أرقى الفعاليات العالمية، ودورها الريادي في إقامة المؤتمرات والمعارض على مستوى المنطقة، داعياً في الوقت ذاته السائقين المُتجهين إلى منطقة المعرض إلى الالتزام بالأنظمة وتعليمات وإرشادات قواعد السير والمرور وتوخي الحيطة والحذر وخفض السرعات، واستخدام الطرق البديلة لتجنب الازدحام.