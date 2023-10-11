«الإمارات للاعتماد» يؤكد سلامة الألعاب في مناطق الترفيه

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، أهمية الاعتراف الدولي الحاصل عليه المركز لاعتماد جهات التفتيش، باعتباره ضرورة لتعزيز مكانة دولة الإمارات على مستوى العالم، مشيرة إلى أن المركز نظم ورشة عمل لجهات التفتيش المعتمدة في مجال التفتيش على ألعاب مناطق الرفيه لتوسيع نطاق اعتمادها ليشمل مراجعة التصميم، والتفتيش خلال مراحل التصنيع، والتفتيش الأولي، بالإضافة إلى مجالات الاعتماد الحالية والتي تشمل الفحوصات الدورية أثناء الخدمة.

وأكدت أن الورشة تهدف إلى إثراء سوق العمل بجهات تفتيش محلية لدعم استمرارية أعمال مشغلي مناطق الترفيهية في إمارة دبي، والتي تحتوي على ألعاب متنوعة الأحجام، مشيرة إلى أن إمارة دبي تشتهر بمتنزهاتها المخصصة لألعاب الترفيه، منها الداخلية والخارجية، والتي تخدم ملايين الزوار سنوياً، ولا تقتصر هذه المتنزهات على إمارة دبي، بل تمتد إلى إمارة أبوظبي، والتي تحظى بمتنزهات ترفيهية عالمية، تحتوي إحداها على أسرع أفعوانية (قطار) في العالم وأكبر حديقة ترفيهية داخلية في العالم.

وأوضحت أمينة أحمد محمد أنه خلال العام الماضي شهدت دولة الإمارات نمواً في قطاع السفر والسياحة ساهم بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي، في حين شهدت دبي وحدها نمواً بنسبة 53.8% مقارنة بعام 2021، وذلك ووفقاً لمؤشر «يورومونيتور لأفضل 10 وجهات سياحية 2022، احتلت دبي المرتبة الثانية بين أكثر المدن زيارةً في العالم.

وتابعت: ويلعب قطاع الترفيه والتسلية دوراً كبيراً في تحقيق»الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة إلى 450 مليار درهم، بمعدل 27 مليار درهم سنوياً على مدى الـ 8 سنوات مقبلة.

وأضافت: ويعتزم مركز الإمارات العالمي للاعتماد عن تنظيم المزيد من ورش العمل لتطوير جهات التفتيش المحلية وصقل كفاءة المفتشين من خلال إشراكهم بأحدث الدراسات وتطورات القطاع بالتعاون مع كل من الجهات الرقابية والمشغلين، مؤكدة ضرورة هذه الورش لمواجهة تحديات هذا القطاع المتغيرة، متمثلة في طبيعة تفرد معدات الترفيه عن غيرها من حيث التصميم والتعقيد، وتعزيز البنية التحتية للجودة والسلامة في الدولة.