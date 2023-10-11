مجموعة بيئة تطلق «برنامج قادة المستقبل»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «بيئة للتعليم» التابعة لمجموعة بيئة والمعنية بتوفير التدريبات المهنية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة عن طرح «برنامج قادة المستقبل»، والذي يمتد على مدار 9 شهور ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة لتولي مراكز قيادية في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المجموعة. ويتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور، أبرزها التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي، إضافة إلى دراسة أبرز توجهات القطاع.

وعبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن سعادته بإطلاق البرنامج التدريبي وأضاف: «حريصون على توفير التدريبات المهنية المناسبة لموظفينا ومدهم بأهم المهارات القيادية والمعرفية ليكونوا مواكبين لتطورات العصر في ظل التغيرات المتلاحقة على صعيد الاستدامة والتي يشهدها القطاع والعالم. وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أن البرنامج استثمار ليس فقط في موظفينا، ولكنه تكريس لمكانة مجموعة بيئة المرموقة بالقطاع. حرصنا على أن تكون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن البرنامج وذلك لضمان أن يكون المتدرب مؤهلاً وفقاً لأعلى معايير العصر وجاهز للغد وبمهنية عالية».