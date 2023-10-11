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علوم الدار

ضيوف «الدولي للأرشيف» يزورون متحف شرطة المربعة

تجول الوفد في مرافق المتحف (من المصدر)
12 أكتوبر 2023 02:46

العين (الاتحاد)

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زار وفد من الضيوف المشاركين في «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» أبوظبي 2023» متحف شرطة المربعة في مدينة العين، وكان في استقبالهم العميد سيف سعيد الشامسي، مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، وعدد من الضباط والمرشدين السياحيين بالمتحف.
واطلع الوفد على مسيرة شرطة أبوظبي وتاريخها الحافل في حفظ الأمن واستقراره في المنطقة ومراحل تأسيس شرطة أبوظبي، كما تجول في مرافق المتحف وتعرف إلى أهم المقتنيات العسكرية كالأسلحة والأزياء القديمة والمركبات العسكرية التي تعكس الموروث الشرطي القديم.
واستمع الوفد إلى شرح حول محتويات المكتبة التي تضم عدداً من المراجع والوثائق التاريخية في عدة مجالات منها الشرطية والأمنية والقانونية، وعدداً من المواضيع المتعلقة بأهمية أرشفة الكتب، كما اطلع على الإصدارات الأولى لمجلة الشرطة والكتب والوثائق العلمية.

المجلس الدولي للأرشيف
كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
شرطة المربعة
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