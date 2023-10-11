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علوم الدار

«هاكاثون الدولي للأرشيف».. حاضنة معرفية لإبداعات الشباب

الهاكاثون يستقطب ابتكارات الشباب (تصوير: وليد أبو حمزة)
12 أكتوبر 2023 02:46

أبوظبي (وام)

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يوفر «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف»، المقام ضمن فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023، منصة حاضنة لإبداعات وابتكارات الشباب وأجيال المستقبل، مع توفيره أجواء تنافسية بين نخبة من طلبة المدارس والجامعات لطرح أفكارهم المبتكرة حول مستقبل القطاع الأرشيفي في العالم.
ويقام «الهاكاثون» للمرة الأولى في تاريخ الكونجرس الدولي للأرشيف، ويمنح الفائزين جوائز بقيمة 20 ألف دولار أميركي لفريق الجامعة الفائز، و10 آلاف دولار أميركي لفريق المدرسة الثانوية الفائز.
وقال حمد المطيري، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، الرئيس المشارك لبرنامج كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن مبادرة «هاكاثون المجلس الدولي للأرشيف» التي انطلقت أمس تمتد على مدار 3 أيام، وقد تلقينا العديد من الطلبات من المدارس والجامعات للمشاركة في الهاكاثون مع فتح باب التقديم، وتم تقييم جميع الطلبات، واختيار أفضل العروض للمشاركة في هذا الحدث التعليمي المعرفي الفريد الذي يقام ضمن فعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي 2023.
وأوضح أن الطلبة المشاركين في الهاكاثون، يخوضون العديد من التحديات المرتبطة بقطاع الأرشيف وإدارة الوثائق بشكل عام، وستقوم الفرق المشاركة بالتعامل مع هذه التحديات والخروج بمبادرات ومشاريع مبتكرة، تسهم في حل هذه القضايا التي تعنى بالقطاع الأرشيفي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وأكد أن الشباب يتعاملون اليوم مع جميع الأنظمة الرقمية والحلول التكنولوجية المتطورة، ونتطلع إلى الاستفادة من قدراتهم وطريقة تعاملهم المبتكرة مع كل المعلومات المتاحة من أجل إثراء القطاع الأرشيفي.
وأعرب عن ثقته في الخروج بالعديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة التي يتم تطبيقها بشكل عملي، لافتاً إلى أن الطلبة المشاركين في الهاكاثون يدرسون تخصصات مختلفة ولديهم أفكار متطورة حول الإدارة التطويرية للسجلات من أجل تحويلها إلى بيانات ومنظومة معرفية تفيد العالم.
من جانبهم، قال عدد من الطلبة المشاركين إن القطاع الأرشيفي يزخر بمجموعة من الفرص التي تعزز من إقبال الشباب على الالتحاق بالعمل بها، وخاصة مع توجهه خلال الفترة الحالية إلى الاعتماد على التقنيات المتطورة.

المجلس الدولي للأرشيف
كونجرس المجلس الدولي للأرشيف
أبوظبي
هاكاثون
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